Giro d’Italia, presentata a Napoli la “Corsa rosa”

È stata presentata ieri, 7 maggio 2025, presso l’ Accademia delle belle Arti di Napoli, la conferenza stampa della 6° Tappa del Giro d’Italia 2025 denominata ” Corsa rosa “, che vede protagonisti alcuni comuni della provincia di Napoli.La 108° edizione, quindi la tappa – voluta da Città Metropolitana di Napoli per promuovere l’eccezionale patrimonio che solo questo territorio può offrire – regalerà ai 750 milioni di telespettatori di audience potenziale dei 200 Paesi collegati dai 5 continenti la possibilità di ammirare alcuni luoghi più belli al mondo, e di fare un viaggio nell’incanto e nella storia.

L’arrivo del Giro a Napoli è visto come un veicolo di promozione turistica eccezionale, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e generare un impatto positivo sull’immagine della città a livello globale. Le iniziative collaterali, come quelle tenutesi all’Accademia di Belle Arti, sottolineano il legame tra l’evento sportivo e la cultura.

Diversi interventi sono stati realizzati per migliorare l’accoglienza e la fruibilità, non solo nelle aree centrali ma anche nelle zone più periferiche, mirando a un’inclusione sociale e a una riqualificazione urbana. L’evento rappresenta un investimento per il futuro, con un’attenzione particolare anche al sostegno dello sport giovanile e a interventi infrastrutturali.

Quest’anno, tra l’altro, con un occhio anche al sociale. La sesta tappa della Corsa rosa, dopo aver preso il via da Potenza, attraverserà la Lucania e l’Irpinia per entrare nell’area metropolitana di Napoli all’altezza di Nola, inoltrandosi nell’area nord fino a raggiungere lo splendido lungomare di Napoli, definito uno dei più belli al mondo, dove si disputerà la volata finale sullo sfondo di Castel dell’Ovo.

Con i suoi 226 km, la sesta sarà la tappa più lunga di tutto il Giro e l’unica in Campania. I corridori entreranno in Campania all’altezza di Sant’Andrea di Conza, in provincia di Avellino, da cui raggiungeranno proprio la città dei lupi per poi dirigersi verso la città metropolitana di Napoli, che

incroceranno da est, all’altezza di Tufino. Da li, superata Casamarciano, rotta verso Nola, la città della Festa dei Gigli patrimonio UNESCO e patria di Giordano Bruno, e poi tutta l’area Nolana, con San Vitaliano, Marigliano, Mariglianella, Brusciano, Castello di Cisterna, con i propri centri storici e con le proprie vestigia, fino a Pomigliano d’Arco.

Qui la bellezza e il patrimonio storico-culturale si mescoleranno con l’impatto sociale: prima Pomigliano, dove si costeggerà lo stabilimento Fiat-Stellantis in segno di vicinanza al settore dell’automotive, poi Acerra, l’antica Suessula, fondata nel IX secolo avanti Cristo, con la sua area archeologica e il Parco Akeru, attualmente in fase di realizzazione con un investimento di 8,5 milioni di euro di cui 6 proprio della Città Metropolitana. Da li ruote puntate verso Afragola, dove si lambirà il Rione Salicelle, e poi Cardito, con il suo castello, Palazzo Mastrilli, e il suo Parco Taglia, un polmone verde di circa 130mila mq, il paradiso dei bambini e non solo con tante aree giochi, pista di pattinaggio, aree pic nic, per fare rotta verso Crispano e Caivano, dove troveranno bellezza, con il suo Castello, la Torre dell’orologio, il suo centro storico, ed esigenza di riscatto: i campioni del Giro passeranno proprio per il Parco Verde, davanti all’Istituto “Francesco Morano”, la scuola-modello della Città Metropolitana che, con la sua preside-coraggio, Eugenia

Carfora (cui è dedicata una recentissima fiction Rai interpretata da Luisa Ranieri), e tutto il personale scolastico, combatte quotidianamente una battaglia di legalità, di inclusione e di rinascit A seguire Frattaminore, Frattamaggiore, Casoria, Cercola e Volla, fino a Napoli, in cui si entr da San Pietro a Patierno, con la sua Chiesa di San Pietro Apostolo, uno dei 22 santuari eucaristici del mondo (noti per eventi miracolosi di particolare importanza, in questo caso delle ostie trafuga e poi ritrovate un mese dopo sotto un mucchio di letame completamente intatte) per terminare la tappa con i corridori che, dopo aver percorso via Marina con la Basilica del Carmine, si sfiderann sul Lungomare Caracciolo per una probabile volata finale nel meraviglioso abbraccio del Golfo Napoli.

