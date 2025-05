Giro d’Italia 2025, Del Toro soffre ma rimane in rosa: la classifica aggiornata

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2025 non toglie la maglia rosa a Isaac Del Toro ma modifica la classifica generale. La prima tappa di montagna fa le prime vittime con Primoz Roglic che saluta la corsa dopo l'ennesima caduta e Juan Ayuso (Uae Team Emirates XRrg) che salta. Del Toro soffre ma resiste: il suo vantaggio in classifica scende.

CLASSIFICA GENERALE (maglia rosa)

1. Isaac Del Toro in 61h31’56” 2. Simon Yates a 26″ 3. Richard Carapaz a 31″ 4. Derek Gee a 1’31” 5. Damiano Caruso a 2’40” 6. Egan Bernal a 3’23” 7. Michael Storer a 3’31” 8. Antonio Tiberi a 4’07” 9. Giulio Pellizzari a 4’36” 10. Adam Yates a 5’08”



CLASSIFICA A PUNTI (maglia ciclamino)

1. Mads Pedersen 240 punti 2. Olav Kooij 135 punti 3. Wout Van Aert 98 punti 4. Casper Van Uden 88 punti

5. Isaac Del Toro 80 punti



CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (maglia azzurra)

1. Lorenzo Fortunato 319 punti 2. Christian Scaroni 125 punti 3. Juan Ayuso 54 punti 4. Manuele Tarozzi 50 punti

5. Pello Bilbao 38 punti



CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)

1. Isaac Del Toro in 61h31’56” 2. Antonio Tiberi a 4’07” 3. Giulio Pellizzari a 4’36” 4. Davide Piganzoli a 7'19'' 5. Max Poole a 7'34''

Christian Scaroni vince la sedicesima tappa del Giro d'Italia, la Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico) di 203 km. L'italiano dell'Xds Astana Team va in fuga con altri 22 ciclisti arrivando insieme al compagno di squadra e maglia blu in quanto leader della classifica scalatori Lorenzo Fortunato. I due arrivano insieme all'arrivo, posto a 1315 m d'altezza, con Fortunato che dopo aver vinto tutti i gran premi della montagna della tappa controlla il compagno, per poi passare il traguardo insieme dopo essersi tenuti per mano dai 100 metri all'arrivo. Grande lavoro del team con Giulio Pellizzari, Red Bull-Bora-Hansgrohe, che arriva terzo al traguardo con 55'' di distacco. Il 2003 è il nuovo uomo classifica del team dopo il ritiro di Primoz Roglic anche se ha già detto quanto sia impossibile fare classifica, nonostante oggi abbia scalato 9 posizione portandosi al 9° posto. —[email protected] (Web Info)

