(Adnkronos) – Tim Merlier vince allo sprint la terza tappa del Giro d'Italia 2024, la Novara-Fossano di 166 km. Il belga della Soudal Quick-Step si impone in volata davanti all'italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) e all'eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). Lo sloveno Tadej Pogacar (Uae team Emirates) conserva la maglia rosa di leader della classifica generale davanti al gallese Geraint Thomas (Ineos). Domani quarta frazione con partenza da Acqui Terme e arrivo ad Andora dopo 190 km. "Questa è la vittoria più difficile della mia carriera. È stato un finale emozionante. Sull'ultimo strappo non mi sentivo bene ma Julian Alaphilippe mi ha aiutato a passare il momento critico. Ad un certo punto credevo che non saremmo riusciti a rientrare su Pogacar e Thomas ma il lavoro del team è stato eccellente. A metà corsa ero in fuga con gran parte dei velocisti. C'era anche Luke [Lamperti], ma non mi sembrava una situazione ideale quindi abbiamo preferito desistere", queste le parole di Tim Merlier dopo la vittoria. —[email protected] (Web Info)

