0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Maxi caduta di gruppo a 35 chilometri dall'arrivo della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, la Etxarri Aranatz-Legutio che ha coinvolto tra gli altri Remco Evenepoel, Primoz Roglic e, soprattutto, Jonas Vingegaard che ha avuto la peggio. Il vincitore degli ultimi due Tour de France è finito ai bordi di una canalina di scolo delle acque a bordo strada e probabilmente ha anche colpito un cartello stradale. Il ciclista è stato trasportato in ospedale su una barella con un collare e la maschera dell'ossigeno. Il danese, comunque, sarebbe sempre rimasto cosciente durante le fasi di soccorso.

Evenepoel, invece, che ha riportato un problema alla clavicola destra e Roglic si è rialzato, ma ha abbandonato. Anche Jay Vine (Uae Emirates) è rimasto per molti minuti in un fosso prima di essere trasportato in ospedale. La gara è stata fermata per soccorrere gli infortunati, ma poi la giuria, a 20 chilometri dall'arrivo, ha accordato ai sei corridori in fuga di chiuderla per la vittoria di tappa. Alla fine a vincere è stato il sudafricano Louis Meintjes. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it