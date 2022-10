Giovedì 3 Novembre Marco Critelli presenta “Come difendersi dalle fake news” alla libreria La Feltrinelli di Napoli

Condividi

Si terrà Giovedì 3 Novembre 2022 alle ore 18,00 presso la libreria La Feltrinelli di Napoli in Via dei Greci, 70/76 la presentazione del libro di Marco Critelli COME DIFENDERSI DALLE FAKE NEWS (Edizioni MEA).

Modererà l’incontro Franco Simeri (Edizioni MEA).

Letture di Francesco Mastandrea (Speaker, attore, conduttore e autore radio-televisivo).

Mai come adesso le fake news condizionano ogni aspetto della nostra vita.

In questo libro l’autore spiega come scovarle, come funzionano e soprattutto come difendersi dalle bufale.

Un vero e proprio “manuale di auto difesa” per iniziare a pensare con la propria testa.

Parallelamente alla sua carriera di attore comico, speaker ed autore televisivo, Marco Critelli si è guadagnato sul campo la “fama” di esperto nel settore delle fake news.

Da oltre 10 anni smaschera bufale collaborando con diverse testate on line ed ha partecipato come relatore a numerosi convegni ed incontri sul tema della disinformazione.