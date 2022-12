Giovedì 22 dicembre è la “Notte ai Colli Aminei”, musica e comicità dal vivo ad ingresso gratuito con Paolo Vallesi, Gino Fastidio, Jovine, Simona Boo e la comicità di Pasquale Palma

Jaky Sosa, Gaiè, Armouann e Renato Maggio.

A coordinare l’iniziativa è il Presidente della Municipalità 3 Stella – S. Carlo all’Arena Fabio Greco che dichiara:

“Siamo lieti d’invitare la cittadinanza tutta, e in particolare gli abitanti dei Colli Aminei e Capodimonte, all’evento finanziato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli e fortemente voluto dalla Municipalità 3 che ha raccolto a se le energie positive del quartiere per creare unione e fratellanza.

Dopo i due anni di pandemia che hanno impedito qualsiasi azione di unione e condivisione umana e sociale abbiamo sentito l’esigenza di creare questa occasione di incontro unico per ritornare in piazza e festeggiare il Natale insieme, per riabbracciarci e scambiare gli auguri con tutta la nostra comunità“.