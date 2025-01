Giovanna Civitillo, incidente per la moglie di Amadeus: “Poteva andare molto peggio”

0 minuto di lettura

Giovanna Civitillo vittima di un incidente. Non sono chiare le dinamiche di quanto accaduto, ma la moglie di Amadeus ha pubblicato una foto scattata al pronto soccorso in cui si è mostrata col braccio infortunato. "Poteva andare molto peggio", ha scritto Giovanna Civitillo a corredo dello scatto pubblicato sul suo profilo Instagram poche ore dopo la disavventura. La moglie di Amadeus ha ringraziato lo staff medico che si è preso cura di lei tempestivamente: "Grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano", ha scritto aggiungendo un cuore rosso. Nella foto, la showgirl si è mostrata con un tutore per tenere immobilizzato il braccio destro, una flebo su quello sinistro e un cerotto al labbro inferiore che copre la ferita. Non è chiaro come si sia infortunata, ma è certo che tutto sembra essersi risolto per il meglio. Tanti i commenti da parte dei follower preoccupati che chiedono alla showgirl cosa sia accaduto e le augurano pronta guarigione. Tra questi, anche il marito Amadeus che ha commentato con tre cuoricini rossi. Anche Chiara Ferragni ha commentato con un cuore. Simona Ventura, invece, scrive: "Riprenditi presto". —[email protected] (Web Info)

