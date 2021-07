“GIOVANI, ISTITUZIONI & EUROPA” Risorse e opportunità per i giovani del Sud: convegno sui fondi europei.

Condividi

Giovedì 29 luglio ore 18.00 – Museo Archeologico di Pontecagnano Faiano.

Dare ai giovani del Sud una opportunità concreta attingendo ai fondi europei a gestione diretta per consentirgli di mettersi in gioco, reinventarsi, creare nuove prospettive e sviluppare idee innovative anche nel campo imprenditoriale. Se ne discuterà giovedì 29 luglio 2021 alle ore 18.00 presso il Museo Archeologico di Pontecagnano Faiano con l’Europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Mario Furore; il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara; il presidente Confindustria giovani Salerno, Marco Gambardella; il presidente Cisl giovani Salerno e Donation Italia, Luigi Bisogno; l’esperta in Eu.roprogettazione, Roberta Mancia; il vice presidente Freedom, Mattia Leone; il presidente Avalon, Michele D’Elia e il presidente Proloco Etruschi di Frontiera, Gianluca Procida.

Il convegno dal titolo “Giovani, istituzioni & Europa: risorse e opportunità per il Sud” promosso dall’europarlamentare pentastellato Mario Furore, sarà l’occasione per avviare un confronto diretto con i giovani del territorio, le istituzioni e le associazioni sulle nuove opportunità che la Comunità Europea mette a loro disposizione.

A moderare l’atteso convegno ci sarà la giornalista Margherita Siani.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Pontecagnano Faiano; le associazioni: Avalon, Fredoom, Ombra, Donation Italia, Renovatio e la Proloco Etruschi di Frontiera.

loading...