Giovani, Gualtieri: “Sono una risorsa, vogliamo che Roma li attiri”

(Adnkronos) – “Premiare e individuare giovani under30 nel mondo della politica è importante, perché non si tratta solo di garantire di un ordinario scorrimento della classe dirigente, non siamo in una fase in cui bisogna assicurare un fisiologico ricambio: quanto noi siamo indietro come Paese rispetto a valorizzare e sostenere le nuove generazioni è proporzionale alla difficoltà che abbiamo ad affrontare le sfide del nostro tempo”. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso dell’evento all’Università degli studi Link a Roma in cui sono state premiate le 60 giovani promesse della politica italiana. L’evento è promosso dall’associazione 'La Giovane Roma' in collaborazione con il magazine 'Politica'. I giovani selezionati, tutti under 30, si sono già distinti all'interno delle principali istituzioni del Paese, sia a livello nazionale che locale. “I giovani sono la risorsa che ci permette di pensare alle soluzioni di oggi. Serve un salto di qualità della politica nel valorizzare i giovani per affrontare un tempo in cui le cose sono molto diverse da prima. Non si può fare a meno della visione e del coraggio che solo chi è più giovane può avere. – ha concluso Gualtieri – Si tratta, infine, e lo stiamo facendo anche con la città di Roma, di vedere i giovani come una risorsa. Noi abbiamo preso in mano una città che i giovani li mandava via, noi vogliamo una città che li attiri in quanto vibrante, creativa, dove i giovani possano fare impresa e abbiano luoghi e spazi”. —[email protected] (Web Info)

