“Giovani cuori in viaggio”. Disponibile su Amazon dal 18 novembre

Condividi

Il libro di Paola Viva, Eva Chiappini, Elisa Frare, Ilaria Guidi, Arianna Cerro e Jayden dal titolo “Giovani cuori in viaggio” sarà disponibile su Amazon da venerdì 18 novembre.

L’aspetto più importante di questo progetto è far sì che la parte autentica che è dentro ognuno di noi possa essere coltivata e portata all’attenzione di tutti perché ognuno ha la capacità e le potenzialità, quando supportato da strumenti corretti, di fare della propria passione una vera e propria professione.

Parte del ricavato ha proprio questa finalità : supportare l’associazione Ego Produzione nell’accompagnare chiunque a raggiungere ,attraverso gli strumenti adeguati, il risultato sperato.

“Giovani cuori in viaggio” è il risultato finale della Masterclass “Professione Scrittore”, in cui Paola Viva ha avuto il ruolo di insegnante e ha avuto il piacere di avere cinque alunni brillanti e incredibilmente preparati: Eva Chiappini, Elisa Frare, Ilaria Guidi, Arianna Cerro e Jayden. Paola Viva spiega:” Questo libro non è solo il compimento di un progetto; è il realizzarsi di un sogno che accomuna tutti noi: vedere i nostri racconti, le nostre parole nelle mani delle altre persone.

“Giovani cuori in viaggio” è una raccolta dei nostri 6 racconti, in cui ognuno di noi ha avuto modo di raccontare un viaggio, introspettivo o reale.

Avrete modo di viaggiare con i nostri protagonisti ed esplorare i più profondi aspetti dell’animo umano.

Questo libro è un grido alla fragilità di cui è inevitabilmente piena l’umanità e alle piccole grandi cose che permettono di sentirci vivi.”