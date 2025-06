“Gio’s Friends Talent”, Daniela De Luca celebra le potenzialità dei giovani in ricordo del figlio Biagio

2 minuto di lettura

Un talent per aspiranti artisti di ogni età; una occasione per mettersi alla prova e affidarsi alla bellezza dell’arte tra canto, danza e recitazione celebrando la gioia della vita. Al Castello dei Conti di Acerra è andato in scena il 7 giugno Gio’s Friends Talent – Una luce che non si spegnerà mai, in collaborazione con la Cooperativa sociale ETS Pulcinella; con il patrocinio del Comune di Acerra e della Regione Campania nella rassegna “Acerra in scena”.

Ispirato alla storia del piccolo Biagio, scomparso a 7 anni per ipotonia generalizzata, lo spettacolo è stato scritto, diretto e realizzato dall’attrice Daniela De Luca, mamma di Giò. In scena commuove l’introduttivo musical autobiografico, interpretato dalla stessa artista, con il supporto di tanti bambini che frequentano un corso di recitazione da lei diretto.

“Anche se si è apparentemente l’uno contro l’altro, non bisogna mai smettere di stare insieme”, ribadiscono i piccoli nel raccontare la vita di Biagio.

Dietro l’immagine di un gabbiano, che rappresenta Giò, si ricorda la gioia di un bambino che nonostante la disabilità amava celebrare la vita col sorriso, tra giochi ed amici che lo circondavano. Luigi, presente alla serata come direttore di una scuola di danza, era il suo migliore amico. L’idea del talent nasce proprio dal piccolo Biagio, che a mamma Daniela chiese di insegnare danza ai bambini, in luogo dei suoi trascorsi professionali giovanili. “Questo spettacolo vuole chiudere un cerchio – dichiara Daniela De Luca – Dopo il libro dedicato a mio figlio, volevo ricordarlo con un musical che ne raccontasse la vitalità con cui affrontava la sua disabilità. Il talent è il prosieguo della richiesta che mi fece Giò di aiutare i bambini a sorridere e ad apprendere un’arte. Oggi, non solo li formo, ma li seguo ed ascolto anche nel momento del bisogno, a qualsiasi ora. Mi preoccupo di indirizzarli, insieme a validi professionisti che con me collaborano, verso la strada a loro più consona, proponendogli opportunità e sbocchi lavorativi concreti”.

Giò è dunque la scintilla che oggi alimenta i sorrisi di tanti giovani che intendono mettere a fuoco il proprio talento, lasciandosi guidare da Daniela, che a loro regala l’abbraccio più bello, proprio come lo stesse donando al suo Biagio, che oggi avrebbe avuto 31 anni. La sua caparbietà ha dimostrato infatti che tutt’altro è stato ed è, fuorchè “una bambola di pezza”, come alla nascita venne descritto alla madre 22enne.

“L’ingenuità dei bambini incontrati durante un corso a scuola, con età dai 6 fino agli 11 anni, mi ha risvegliato, continua Daniela. “Ho incontrato addirittura un bimbo che mi ha ricordato Giò, che ora non a caso lo interpreta in scena, ed ecco che è nato il progetto a cui il pubblico ha assistito, con selezioni date dalle storie vissute dei ragazzi, e non dalle loro esperienze artistiche. A me interessa ascoltarli e che imparino ad esprimere la libertà di essere se stessi con l’Arte”.

Il talent che ha visto esibirsi tra gli applausi scroscianti tante giovani promesse, ha visto trionfare differenti categorie, così insignite per classifica:

Categoria Attori

– Primo Posto: Maria Chiara De Simone

– Secondo Posto: Carmela Trinchese

– Terzo Posto: Chiara Bizzarri

Categoria Cantanti

– Primo Posto: Deborah Sistino, in arte Dedah

– Secondo Posto: Giorgia Nocera

– Terzo Posto: Alessia Schiavone

Premio Autenticità: Mario Scognamiglio

Premio Casa discografica Frontiers Music: Dedah

Premio Scrittura testo e musica inediti: Dedah

Premio assoluto Talent: Jacopo Sassone

