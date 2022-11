Giornate Professionali di Cinema: Istituzioni, Ospiti e Incontri prima dei Biglietti d’Oro

Condividi

CINEMA: ALLE “GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA” A SORRENTO ATTESO IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA CULTURA LUCIA BORGONZONI.

Gli appuntamenti di martedì 30 novembre.

IN SERATA LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEI “BIGLIETTI D’ORO 2022”

A Sorrento anche Antonio Albanese, Riccardo Milani, Edoardo Leo, Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Greta Scarano, Andrea Di Stefano, Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo, Alessandro Borghi, Marco D’Amore

A ritmi serrati continua a Sorrento la 45° edizione delle Giornate Professionali di Cinema – New Challenges, together. In attesa del Galà dei Biglietti d’Oro – ore 20.15 presso l’Auditorium Sirene, con la partecipazione del Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni, la cui presenza è prevista già nel pomeriggio per un incontro sul sistema cinematografico italiano – prosegue tra proiezioni, anticipazioni, incontri e convegni l’appuntamento costiero dedicato all’industria cinematografica italiana, organizzato dall’ANEC con la collaborazione dell’ANICA, con il sostegno del Ministero della Cultura-DG Cinema e Audiovisivo, della Regione Campania e del Comune di Sorrento e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica.

In occasione della convention di Vision sono attesi all’Hilton, quartier generale della manifestazione, gli attori Antonio Albanese insieme al regista Riccardo Milani (per l’anteprima del film “Grazie Ragazzi” con Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni), Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Greta Scarano, Andrea di Stefano, Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo, Alessandro Borghi e Massimiliano Orfei. Marco D’Amore, invece, introduce l’anteprima aperta al pubblico di “Napoli Magica”, distribuito da Vision.

Molti ospiti anche per la serata dei Biglietti d’Oro, condotta anche quest’anno da Gioia Marzocchi, che vede sul palco, per la consegna dei riconoscimenti, il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni. Sono inoltre presenti Salvo Ficarra e Valentino Picone per il film “La Stranezza” insieme al regista Roberto Andò; il regista Gianluca Leuzzi e gli sceneggiatori e interpreti Luigi Calagna e Sofia Scalia per “Me contro Te – Il Film: Persi nel tempo” e Fotinì Peluso e Francesco Centorame per “Il Colibrì” di Francesca Archibugi.

Di grande interesse per l’intero settore i panel di approfondimento sui temi di attualità del mercato.

Il primo, in programma alle 9.30 all’Hilton in Sala Ulisse, moderato da Simone Gialdini (Direttore generale ANEC), sviluppa il panel “Quale esercizio cinematografico per lo spettatore di oggi” che vede gli interventi di Marco Gisotti (sul tema “+ SOSTENIBILE”) di Green Cross Italia, Bruno Zambardino (+ FORMATIVO) di Affari UE, Cinema per la Scuola e Film Commission/Italy for Movies, DGCA MiC, Alessandro Rossi (+ INNOVATIVO) Consigliere FCE – First Class Entertainment, Federico Bagnoli Rossi (+ SICURO) Presidente e Direttore Generale Fapav e Silvia Paonessa (+ SINERGICO) Ceo OnCasting.

Nel secondo, alle 14.30, in Sala Sirene, l’incontro che prevede, in apertura dei lavori, l’intervento della Senatrice Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura. Moderato da Simone Gialdini e Francesca Medolago Albani (Segretaria Generale ANICA) verte sul tema “Il Theatrical cuore della redditività economica dell’audiovisivo: siamo ancora in tempo?” ed accoglie gli interventi del regista Roberto Andò, di Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello), Benedetto Habib (Presidente Unione Produttori Anica), Luigi Lonigro (Presidente Unione Editori e Distributori Anica), Mario Lorini (Presidente Anec), Nicola Maccanico (Amministratore Delegato Cinecittà), Jaime Ondarza (Presidente Unione Editori Media Audiovisivi Anica). Conclude l’incontro Nicola Borrelli (Direttore generale Cinema e audiovisivo – MIC).

Continuano anche le presentazioni dei vari listini da parte delle principali distribuzioni italiane: cominciamo con Vision Distribution per poi proseguire con Eagles Pictures, Lucky Red, Bim Distribution, Plaion Pictures, Movie Inspired e Fandango, oltre ai trailer di Wanted Cinema, Officine Ubu, Arthouse, Zenit Distribution, Altre Storie, Magnitudo Film ed Egi.

Il programma completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.giornatedicinema.it