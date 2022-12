Giornate del Cinema, l’accademia di Benedetta Riccio partner tecnico

Condividi

Si sono tenute dal 28 novembre al 1 dicembre le Giornate del Cinema di Sorrento, manifestazione che coinvolge oltre 1500 professionisti dell’industria cinematografica. Attori, personaggi dello spettacolo che nella meravigliosa cornice di Sorrento promuovono e presentano i nuovi film. L’Accademia di Benedetta Riccio è stata tra i partner tecnici della manifestazione.

Le allieve dell’Accademia hanno curato il make up per il red carpet dell’evento. “Il cinema è un mondo affascinante – commenta la fondatrice dell’Accademia, Benedetta Riccio – come lo sono i personaggi che ne sono parte. Si entra in contatto con una realtà piena di sfumature, volti di donne e di uomini che hanno caratteri particolari, pieni di espressività che il make up è in grado di esaltare e smussare, quando si vuole. E lavorare con loro è sempre molto stimolante”. Tra le celebrità che sono state truccate dalle allieve, Cristina Donadio, Giovanna Rei, la presentatrice Gioia Marzocchi, Edoardo Leo, Alessandro Borghi, Luigi e Sofia di Me contro te.