Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. ‘Un libro per ricominciare’, iniziativa Lions a sostegno delle ospiti di casa Lorena

Si chiama ‘Un libro per ricominciare’ ed è l’iniziativa che il Lions Club ‘Caserta Villa Reale New Century’ ha ideato e realizzato a sostegno della cooperativa Eva. In occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere il club presieduto dall’avvocato Raffaella Alois, in collaborazione con l’associazione culturale ‘A casa di Lucia’ e ‘Inneer Wheel Capua antica e nova Caserta’ ha adottato una ‘casetta’ di colore rosso e l’ha riempita di libri motivazionali, destinati alle donne vittime di violenza domestica ospiti di ‘Casa Lorena’, e libri di narrativa per i ragazzi. “La casetta – spiega il presidente del ‘Lions Club Caserta Villa Reale New Century’, Raffaella Alois – è l’inizio di un percorso cui seguiranno altri incontri e attività collegate alla lettura. Speriamo che il nostro service dia alle donne vittime di violenza uno strumento concreto per ricominciare a vivere una vita normale. Diffondere la cultura è il primo vero passo per sconfiggere la violenza”.