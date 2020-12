Giornata disabilità, Zinzi (Lega): “Per noi tema centrale in Regione”

Condividi

“Questa giornata sia l’occasione per interrogarci su quanto ancora si può fare per promuovere il rispetto dei diritti delle persone con disabilità. È indubbio come l’emergenza pandemica abbia fatto crescere ancora di più il divario e il disagio di chi vive una condizione di difficoltà, ma la verità è che ci sono ancora troppi ostacoli all’inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro e nella partecipazione alla vita pubblica. Per noi era e resta un tema fondamentale che continueremo a portare, con proposte e iniziative, all’attenzione del Consiglio e del Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania”. Così il capogruppo Lega in Regione Campania, Gianpiero Zinzi.

