Giornata di orientamento alla Scuola Universitaria per Mediatori Linguistici

Un giorno dedicato al futuro percorso didattico degli studenti degli Istituti di II° grado e a chi intende fare delle lingue una professione: questa, in sintesi, la manifestazione Open Day 2022 organizzata della Scuola Universitaria per Mediatori Linguistici (S.S.M.L) del Villaggio dei Ragazzi. Stamane, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, la SSML “Villaggio” ha aperto dunque le sue porte per un appuntamento in cui sono stati illustrati, in dettaglio, programmi ed offerta formativa. Un’occasione unica per tutti gli interessati alla ricerca di informazioni sul possibile percorso futuro, per raccogliere notizie e dati. Il Commissario Straordinario dell’Ente “Villaggio”, il dott. Felicio De Luca, per l’occasione ha dichiarato: “Ai futuri studenti sono stati offerti tutti gli strumenti per orientarsi, conoscere e scegliere il percorso formativo più adatto alle loro aspirazioni future. La sfida di questo periodo storico è riuscire a stimolare nei giovani che scelgono il cammino universitario il desiderio di acquisire i metodi e le competenze di una giusta formazione linguistica, che consenta loro di affrontare da protagonisti i cambiamenti richiesti della società e del mondo del lavoro“. I laureati della SSML “Villaggio dei Ragazzi” sono in grado di operare e intervenire validamente nei molteplici contesti di interazione e scambio tra lingue e culture diverse e dispongono di concreti sbocchi occupazionali, che nella fattispecie riguardano soprattutto l’insegnamento e le professioni in ambito internazionale. Ben 7 le lingue insegnate (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, russo e cinese) sulla base di un programma che amalgama l’apprendimento della grammatica con l’approfondita conoscenza della letteratura e degli scenari socio – politici ed economici dei paesi studiati e lo sviluppo delle capacità relazionali in ambito internazionale. Durante la Giornata di orientamento sono state presentate anche le nuove attività in essere già da quest’anno: corsi di lingua inglese per tutte le fasce d’età finalizzati agli esami Cambridge, esami Cambridge in sede e incursioni teatrali in lingua straniera curate dalla Compagnia: “La Mansarda Teatro dell’Orco di Caserta”, che promuoverà laboratori teatrali professionali rivolti a bambini, ragazzi e adulti. All’Open Day ha partecipato anche Einsteinweb, il centro autorizzato Cambridge che organizza, presso la SSML, gli esami per il conseguimento delle Certificazioni Cambridge (A2Key, B1 Preliminary, B2 First).