Giornata di esercitazione della Protezione Civile in Campania, Domenica 7 raduno a Presenzano dei nuclei dei 104 Comuni della Provincia di Caserta

A Valle Casale 500 volontari per esercitazioni, dimostrazioni, aggiornamento e formazione, presenti anche Giulivo, Campobasso, Zannini, Maccarelli ed i sindaci di Terra di Lavoro.

I gruppi zonali, i nuclei comunali e le associazioni locali di Protezione Civile provenienti da tutti i Comuni casertani si ritroveranno, dopodomani domenica 7, a Presenzano per la “Giornata di esercitazione della Protezione Civile in Campania” in materia di antincendio, cinofile, sorveglianza idrogeologica, primo soccorso, ritrovamento persone scomparse, installazione ponti radio e montaggio tende.

Nella bellissima cornice di Valle Casale, un’area di proprietà comunale situata sulle colline presenzanesi, la Protezione Civile della Regione Campania e l’Amministrazione comunale del sindaco Andrea Maccarelli hanno promosso un raduno degli operatori e dei volontari dei nuclei delle 104 comunità di Terra di Lavoro per attuare attività di formazione e di aggiornamento.

Oltre 500 tra operatori e volontari della Protezione Civile provenienti dall’intera provincia di Caserta, accolti dal locale nucleo, si ritroveranno sin dalle 8 del mattino a Valle Casale di Presenzano per esercitazioni, dimostrazioni, corsi formativi e azioni all’aperto sulle attività di soccorso e di pronto intervento da mettere in campo in caso di calamità, di emergenza e di eventi eccezionali, restandovi fino alle 17 del pomeriggio sempre di domenica.

Saranno presenti Italo Giulivo, dirigente della Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania; Claudia Campobasso, dirigente Staff Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza della Regione Campania; Giovanni Zannini, presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania; il sindaco Andrea Maccarelli con l’Amministrazione comunale di Presenzano, ed i sindaci e gli amministratori comunali di Terra di Lavoro.

“Siamo pronti ad ospitare sul nostro territorio, nella amena località di Valle Casale, un evento formativo così importante per i gruppi ed i nuclei di Protezione Civile operanti nei comuni della provincia di Caserta ed anche oltre. La scelta della Regione Campania di tenere proprio qui a Presenzano una giornata così importante per il corretto, rapido ed efficiente funzionamento della Protezione Civile in caso di necessità, ci inorgoglisce e ci sprona a fare sempre di più e meglio in favore dei nostri volontari e dell’intero territorio che va quotidianamente difeso e salvaguardato”, dichiara il sindaco Maccarelli.