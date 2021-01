Giornata della Memoria, il video del Comune di Ottaviano. Daniele Ciniglio parla ai giovani

Condividi

In occasione della Giornata della Memoria, istituita per ricordare le vittime dell’Olocausto, delle leggi razziali e coloro che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere i perseguitati ebrei, nonché tutti i deportati italiani nella Germania nazista, l’amministrazione comunale di Ottaviano – nello specifico l’assessore all’istruzione e alla cultura Virginia Nappo – ha chiesto all’attore e videomaker Daniele Ciniglio di realizzare un video che spiegasse ai ragazzi l’importanza del Ricordo, la necessità di conoscere la Storia e di custodire i valori della Pace e della Fratellanza.

“Daniele ha dato vita ad un monologo commovente e allo stesso tempo ironico, capace di fare arrivare il giusto messaggio alle nuove generazioni. L’anno scorso l’intero consiglio comunale di Ottaviano conferì la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre: quest’anno, nell’impossibilità di organizzare eventi in presenza, abbiamo voluto parlare ai giovani attraverso le parole di Daniele Ciniglio. Il video è stato consegnato alle scuole del territorio, con un invito a diffonderlo tra gli studenti nel corso delle lezioni a distanza. Nel suo video, Daniele stimola i giovani ma anche tutti noi alla riflessione e alla condivisione dei valori, necessaria affinché simili eventi non possano mai più accadere”, spiegano il sindaco Luca Capasso e l’assessore Virginia Nappo.

Il video è disponibile on line sulla pagina facebook del sindaco Luca Capasso (@LucaCapassoSindaco) oltre che sulla pagina di Daniele Ciniglio (@lamiaroutine)

Di seguito il link: VIDEO

