27 Gennaio 2026

Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio

Come ogni anno, si celebra oggi, 27 gennaio 2026, in Italia e in altri Paesi del mondo la “Giornata della Memoria” per ricordare il giorno in cui l’esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz, scoprendo e rivelando al mondo l’orrore della deportazione e dello sterminio degli ebrei, a opera tedesca, durante la Seconda guerra mondiale (1939-45).

