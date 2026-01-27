Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio

Come ogni anno, si celebra oggi, 27 gennaio 2026, in Italia e in altri Paesi del mondo la “Giornata della Memoria” per ricordare il giorno in cui l’esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz, scoprendo e rivelando al mondo l’orrore della deportazione e dello sterminio degli ebrei, a opera tedesca, durante la Seconda guerra mondiale (1939-45).

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it