Giornata del Respiro, ad Afragola visite pneumologiche gratuite

Seconda giornata del respiropromossa, come promesso, dall’Assessore alla Salute del Comune di Afragola, dott. Ernesto Salzano, specialista in pneumologia.

Sarà proprio in tale veste che il dott. Salzano visiterà gratuitamente tutti i pazienti che si presenteranno al Camper della Croce Rossa italiana, partner dell’iniziativa.

Sul sagrato della Basilica di Sant’ Antonio in Afragola, sabato 28 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00 i cittadini potranno presentarsi gratuitamente per effettuare visita specialistica ed esame spirometrico.

L’assessore e medico Salzano, così commenta l’iniziativa: “Questo appuntamento è stato calendarizzato a seguito delle numerose richieste ottenute nella prima edizione della Giornata del respiro in cui c’è stata una sovra richiesta di consulti medici. È un’occasione per agevolare la prevenzione di malattie respiratorie, in previsione anche dell’inverno con le sue manifestazioni influenzali o degli strascichi del Covid-19, patologia con cui abbiamo imparato a convivere. L’idea è quella di restare accanto ai pazienti, spesso costretti alle lunghe liste di attesa delle strutture pubbliche. Insieme alla Croce Rossa offriremo un servizio pro tutela della salute dei cittadini di ogni età. Il mio è un impegno in qualità non solo di assessore ma soprattutto di medico”.

Il camper della salute continua il suo percorso nella città di Afragolagrazie anche al supporto del sindaco Prof. Antonio Pannone.

Dopo la giornata della vita in cui sono state garantite prestazioni gratuite cardiologiche, pneumologiche e donazioni di sangue, e la giornata del respiro, l’Assessore alla Salute sottolinea l’importanza di questi percorsi, lavorando anche ad un prossimo convegno promosso nel mese di novembre, a tutela dei pazienti anziani e con pluripatologie, sull’importanza dei vaccini antinfluenzali e antipneumococcico e da herpes Zoster.