Giorgia Meloni è stata un’ottima mediatrice con Orban. Una mossa diplomatica eccellente, fondamentale per il dialogo tra Stati.

La Sinistra non può che ammirare le gesta della Premier, di fronte alle quali ogni polemica risulterà sterile e priva di senso.

“Orban ha finalmente raggiunto il main stream UE per gli aiuti finanziari e militari all’Ucraina. Ma è stato convinto dalla mediazione della Presidente Meloni ovvero dalle amorevoli “pressioni” (per usare un termine diplomatico) dei suoi colleghi europei, che avevano minacciato di privarlo del diritto di voto, facendo ricorso all’art. 7 del Trattato UE e di bloccare a tempo indefinito i fondi comunitari, facendo crollare l’economia ungherese? Il ruolo della Meloni indubbiamente c’è stato ed è stato importante, ma il “ricatto” comunitario deve essere stato per Orban insostenibile. E a proposito di fondi, bloccati per inadempienza dell’Ungheria in materia di democrazia e diritti dell’uomo, ci si può chiedere se siano stati fulmineamente scongelati perché in una notte Budapest ha eliminato tutte le carenze democratiche che le venivano rimproverate o la democrazia non c’entrava niente e sono stati sbloccati appena Orban ha detto di sì al bilancio UE? Honi soit qui mal y pense! L’opposizione PD-5 Stelle inogni caso non ne azzecca una. Aveva pensato di colpire la Meloni per la sua amicizia “sospetta” con il dittatore Orban. Risultato: la presidente torna da Bruxelles con l’aura di grande mediatrice e protagonista, mentre Orban figura come il figliol prodigo che torna in famiglia, la quale gli perdona tutti i peccati.” Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

“La Meloni fa superare il veto di Orban sugli aiuti all’Ucraina. Brava, brava, brava! Quando uno se lo merita va detto; ha fatto un capolavoro anche per la Salis e, onestamente, se non ci fosse stata lei dubito che si sarebbe superato l’empasse. Ottimo, dunque, il suo intervento per là cittadina Italiana Ilaria Salis di cui Orban ha portato le informazioni alla Meloni che ha preso subito sul caso e ha garantito di intervenire affinché abbia una condizione detentiva degna del rispetto dei diritti umani; ma ha aggiunto che in Ungheria la magistratura è indipendente dal Governo, proprio come ha sempre sostenuto la Sinistra e l’Europa…”

Enzo Raisi, già parlamentare della Repubblica

Cosa dire? Scacco matto!