Condividi

Approda domani, giovedì 19 gennaio, al The Golden Pot di Cardito(NA), il musicista, cantante e compositore Giordano Gambogi(foto in basso). Ancora una volta, l’ormai fiore all’occhiello dell’area a Nord di Napoli, fondato e portato avanti con dovizia dalla famigliaBoemio, è riuscito a portare sul palco del proprio locale un artista di caratura internazionale. Gambogi, virtuoso delle sei corde e magistrale interprete, attivo sulla scena musicale fin dai primi anni Ottanta ha collaborato con i giganti della musica italiana, Mario Biondi, Vasco Rossi, Ladri di Biciclette, Nomadi, giusto per citarne qualcuno. Nel 2004, grazie alla sua versatilità e poliedricità, veste i panni di Quasimodo nel musical Notre-Dame de Paris di Riccardo Cocciante.

Giordano Gambogi, nella sua lunga carriera non si è fatto mancare nulla, tra il 1998 ed il 2000 appare come protagonista in vari programmi televisivi al fianco di Heather Parisi, Gene Gnocchi e Cristina Parodi. Una data imperdibile quella di giovedì 18 che si ripeterà anche venerdì 19 (ore 21), doppio evento dove non mancheranno le sorprese. L’ensemble che asseconderà Giordano Gambogi (voce e chitarra) è formato da Lazzaro Simpatia al basso e da Simone Palomba(chitarra e cori). Un trio che spazierà dal Rock al Pop, una carrellata di brani eseguiti in acustico, dove non mancheranno svisate ed assoli. Parlavamo di sorprese, ebbene, tra gli ospiti speciali ci sarà la cantante Sabrina Dolci, in arte Sabre, artista classe 1992, performer con tanta gavetta di palcoscenico alle spalle, autrice di musiche e testi delle sue canzoni, cerca sempre di spingere la sua creatività, attraverso la ricerca della verità e semplicità, utilizzando ciò che le rimane più familiare cioè la musica. Con lei anche Fabio Bagni, voce e chitarra.