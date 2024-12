Giocando con Viviani al Teatro Karol di Castellammare di Stabia sabato 28 dicembre ore 20:30 per Tombolata Show

3 minuto di lettura

Condividi

Inserita nella rassegna artistica di Casa del Contemporaneo,

la serata è realizzata con la collaborazione di Mondadori BookStore e Taverna Mafalda

Info e prenotazioni 08118247921 e [email protected]

La “chiammata” numerica, nella sua forma più popolare, si anima di una veste completamente originale nella TOMBOLATA SHOW di e con Emilio Massa in scena sabato 28 dicembre al Teatro Karol di Castellammare di Stabia per uno spettacolo adatto a tutta la famiglia con inizio alle ore 20:30.

La conduzione del più classico gioco natalizio è affidata al personaggio di un’anziana signora che, con la saggezza popolare, mescola al gioco la sua storia. Una fantasiosa scrittura teatrale in cui i numeri della tombola si animano attraverso figure e significati ispirati dalla realtà, sia per atteggiamento che per carattere, ed ispirano il “tombolaro” a narrare storie e improvvisare con il pubblico presente per il semplice piacere di divertire.

La serata alla sala di via Allende, avrà una cifra stilistica particolare, con un’ispirazione che attinge dallo straordinario universo di tipi umani reali, autentici e ricchi di vitale espressività di Raffaele Viviani cui è dedicata la rassegna artistica NEL SEGNO DI VIVIANI di Casa del Contemporaneo, nella quale lo spettacolo è inserito.

“Tanti sono gli spunti che possiamo associare a questo gioco semplice ed irriverente della cultura popolare del teatro napoletano – scrive in una nota Emilio Massa – Viviani è sicuramente il più emblematico, con questa preziosa verve di voler divertire il pubblico, come incantatori di serpenti, per il gusto di una sana e liberatoria risata. Io, trovandomi nel paese che ha dato i natali al grande Viviani, proverò timidamente a fare confluire in un unico momento di ludico intrattenimento il gioco della tombola e la magia dei personaggi vivianei. Sicuramente questo azzardo farà storcere il naso a tanti che grideranno che la sacralità del drammaturgo stabiese non può essere assolutamente accostata alla semplicità di un gioco così improvvisato e senza pretese. Io ci provo. Staremo a vedere”.

Nel pieno spirito del “gioco” nel costo del biglietto è compresa la cartella per partecipare alla tombolata “con ricchi premi e cotillons” messi in palio grazie alla preziosa collaborazione con Mondadori BookStore e Taverna Mafalda di Castellammare di Stabia.

Resta visitabile nello SPAZIO ARTE nel foyer del teatro – gratuitamente nel corso degli eventi e negli orari di apertura botteghino – l’opera dell’Associazione Stabiese dell’Arte e del Presepe “O vico d’’e guagliune”, scenografia di Antonio De Martino, con pastori di altro autore, che riprende Largo Pace e l’arco che dà su via Santa Caterina, ispirata ad un quadro del Maestro stabiese Umberto Cesino.

Il biglietto costa €12 (ridotto under 30/over 65 €10), disponibile anche una speciale PROMO FRIENDS&FAMILY sia con acquisto online che al botteghino aperto martedì e sabato ore 17>19, giovedì ore 10>12 e da un’ora prima dell’inizio spettacoli. Si consiglia sempre la prenotazione allo 08118247921 (anche whatsapp) o [email protected]. In occasione della festività disponibili – anche online – le CARD a 5 ingressi a prezzo agevolato, a 5 ingressi/under 25 anni. Aggiornamenti al programma al sito www.teatrokarol.it e relative pagine social.

TOMBOLATA SHOW

di e con Emilio Massa, produzione Casa del Contemporaneo

durata 80 minuti

INFO e PRENOTAZIONI

081 18247921 (anche WhatsApp) e [email protected]

BOTTEGHINO

apertura il martedì e il sabato ore 17/19 e il giovedì ore 10/12 – da 1h prima inizio spettacolo

PREVENDITE anche online vivaticket.it

PROMO FRIENDS&FAMILY: 4 biglietti €40

Biglietti: INTERO €12 – RIDOTTO €10 (under 30/over 65)

Nel costo del biglietto è compresa la cartella per partecipare alla tombolata “con ricchi premi e cotillons”.

TEATRO KAROL Castellammare di Stabia

via Salvador Allende, 4 (adiacente Parrocchia Sant’Antonio da Padova)

>parcheggio convenzionato Garage Italia

www.teatrokarol.it www.casadelcontemporaneo.it

Pagine social fb e Ig @teatrokarol @casadelcontemporaneo

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.