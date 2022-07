Giffoni Music Concept 2022 con Dargen D’Amico, Francesco Gabbani, Mara Sattei, The Kolors, Follya, LDA, Shade e…

Condividi

Dargen D’Amico, Francesco Gabbani, Mara Sattei, The Kolors, Follya, LDA, Shade e non solo: dal 21 al 30 luglio a Giffoni Valle Piana (Sa), nell’arena di Piazza Fratelli Lumiere, torna il Giffoni Music Concept, la costola musicale del Giffoni Film Festival che vedrà protagonisti 30 artisti e 10 showcase. Tornano dal vivo i talenti più amati del panorama musicale italiano.

Il 21 luglio, alle 19, una coloratissima marcia per la pace coinvolgerà i juror. Dalla Multimedia Valley, i ragazzi sfileranno, attraversando la città per fermarsi all’Arena, accolti dalla musica di Contact Tour DolceVita, si darà inizio a questa nuova edizione nel segno dell’integrazione, del confronto e del dialogo tra i ragazzi. Alla guida dei live, ma anche degli incontri che nel pomeriggio gli artisti faranno con i giurati del Festival, ci saranno Nicolò De Vitiis e Giulia Salemi che racconteranno le serate e accompagneranno i giffoner alla scoperta della musica italiana. La partecipazione per i concerti è gratuita.



Si parte il 21 luglio con FRANCESCO GABBANI, e in seguito si alterneranno sul palco:

● 22 luglio LDA e NAPOLEONE

● 23 luglio FASMA e GIORGIO MORETTI

● 24 luglio FOLLYA e GIANMARIA

● 25 luglio MR. RAIN e ALBE

● 26 luglio STREET CLERKS

● 27 luglio MARA SATTEI e CASADILEGO

● 28 luglio DARGEN D’AMICO e MERLOT

● 29 luglio SHADE e FEDERICA CARTA

● 30 luglio THE KOLORS e TECLA

