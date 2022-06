Giffoni Dream Team 2022

Condividi

Durante la 52esima edizione del Giffoni Film Festival, dal 21 al 30 Luglio 2022, i ragazzi saranno divisi in team e realizzeranno progetti da lanciare sul mercato delle industrie emergenti.

Intuito, creatività, visione, estro, propensione al lavoro di squadra e disponibilità al confronto, in poche parole voglia di mettersi in gioco e realizzare le proprie ambizioni acquisendo nuove competenze da aggiungere al proprio bagaglio culturale, professionale e formativo sviluppato negli anni. Sono queste le caratteristiche necessarie per entrare a far parte del Dream Team di Giffoni Innovation Hub che, ogni anno, seleziona promettenti under 30 e scommette sul loro talento offrendogli la possibilità di essere protagonisti del cambiamento.

Lontano da categorie precostituite, ai ‘Dreamers’ anche quest’anno verrà assegnato il compito di proporre nuovi paradigmi per approcciarsi agli inevitabili cambiamenti in fatto di digitalizzazione, ambiente, economia e nuove professioni e generare un impatto positivo sull’intera collettività. Allo stesso tempo quelle che GIH lancia al Dream Team sono vere e proprie sfide a colpi di idee per dimostrare che il cambiamento non è questione di fortuna, non capita, ma si costruisce giorno dopo giorno con determinazione e impegno. Engels sosteneva che “Spesso le idee si accendono l’una con l’altra, come scintille elettriche”, gli under 30 che verranno selezionati svilupperanno un’idea collettiva unica.

GIH è alla ricerca di talenti della web-economy da inserire in un team di lavoro che sarà impegnato durante #Giffoni2022. I candidati selezionati avranno la possibilità di essere inseriti nel Dream Team, una fucina di giovani a cui saranno affidati progetti legati all’innovazione tecnologica e alla cultura digitale.

La selezione dei “Dreamers” prevede uno scouting di giovani appassionati, di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Possono partecipare alla selezione coloro che:

Hanno compiuto 18 anni d’età. Danno piena disponibilità nelle date indicate (dal 21 al 30 Luglio 2022). Hanno completato percorsi di studi, esperienze formative o lavorative in una delle seguenti aree:

Economia circolare, green management.

Coding, web design.

Design, graphic design.

Marketing, trend analysis, digital marketing.

Scienze agrarie, biotecnologie.

Pedagogia, sociologia, filosofia.

Matematica, fisica, chimica, robotica.

Management d’impresa, ingegneria, economia.

Big Data, artificial intelligence, A/V reality.

Streaming digitale, video making, photo editing.

Comunicazione pubblica, d’ impresa, digital, stampa e social.

Sono inoltre considerate indispensabili le seguenti soft skills: volontà di migliorare lo status quo, disponibilità al lavoro di squadra, capacità di problem solving, adozione del pensiero divergente e laterale.

I giovani – in collaborazione con importanti partner internazionali – saranno coinvolti all’ideazione di nuovi concept di prodotto o servizio e allo sviluppo di progetti per i settori del banking, della business advisory e dell’innovation technology. Inoltre, avranno l’opportunità di partecipare a diverse masterclass formative tenute da numerosi stakeholder del mondo dell’innovazione nazionale ed internazionale.

Per partecipare è necessario compilare il form sul sito GIH “CANDIDATURA DREAM TEAM 2022” entro e non oltre il 24 Giugno 2022. ( https://bit.ly/3aZ5wRJ )

La partecipazione al Dream Team è totalmente gratuita con la possibilità di eventuali rimborsi e spese di viaggio, vitto ed alloggio.