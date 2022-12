“Giardini storici e spazi aperti – prospettive a confronto”, 13 dicembre, ore 15, convegno nella sede dell’Ordine degli Architetti ppc di Caserta, in corso Trieste

Condividi

“Giardini storici e spazi aperti – prospettive a confronto” è il tema scelto per l’interessante convegno in programma per domani, martedì 13 dicembre, con inizio alle ore 15.00, nella sala Sirica dell’Ordine degli Architetti PPC di Caserta.

Promotore della tavola rotonda la Commissione Restauro e Paesaggio dell’Ordine presieduto da Raffaele Cecoro che, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Caserta e le Associazioni GIA.D.A. e A.D.S.I., accoglieranno gli illustri relatori ed i tecnici presenti nella sede dell’ordine di Corso Trieste, a Caserta.

Moderati dalla consigliera dell’Ordine degli Architetti e referente della Commissione Restauro e Paesaggio, Antonietta Manco, e dal presidente della stessa Commissione Restauro e Paesaggio, Graziano d’Addio, che spiegheranno anche finalità dell’evento e azioni messe in campo dall’organismo interno all’ordine, i lavori saranno aperti dai saluti istituzionali dei presidenti degli Ordini provinciali degli Architetti, Cecoro, e dei Dottori Agronomi e Forestali, Emilia Cangiano, dal fondatore dell’associazione Giardini e Dimore dell’Armonia (GIA.D.A.) e vice presidente associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.), Nicola Tartaglione.

A curare le relazioni saranno l’agronomo Ciro Costagliola sugli aspetti agronomici nella tutela e nella valorizzazione dei giardini storici in Campania; dal rappresentante di GIA.D.A. e A.D.S.I. Tartaglione sul Giardino di Guevara Bovino di Recale risalente al XVIII secolo, un’esperienza trentennale di conservazione dello stile storico e di messa a reddito; e dal docente del dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Aversa, Stefano Pisani, sulla cultura del verde e del paesaggio oggi.

Seguirà un dibattito tra i membri della Commissione Restauro e Paesaggio ed i relatori del convegno, moderato dalle componenti dello stesso organismo costituito in seno all’ordine degli Architetti, Elvira Maccariello e Teresa Alois, prima delle conclusioni finali.

Ai partecipanti sarà rilasciato un voucher per l’ingresso a prezzo ridotto, per i partecipanti e i loro accompagnatori, per una visita guidata presso il giardino del Palazzo dei Duchi di Guevara di Bovino (Piazza della Repubblica, Recale – CE) che si terrà il giorno martedì 27 dicembre con partenza alle ore 15.00 e alle ore 16.00.

La partecipazione all’evento, che rientra nelle attività formative dell’Ordine, prevede l’attribuzione agli architetti di 3 CFP.