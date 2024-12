Gianni Morandi compie 80 anni: “Quanta strada abbiamo fatto”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Quanta strada abbiamo fatto". Gianni Morandi compie oggi, 11 dicembre 2024, 80 anni. E in occasione del suo compleanno condivide sui social un post accompagnato da una sua foto da ragazzino con il microfono in mano. Nato a Monghidoro, in provincia di Bologna, nel 1944, ha regalato negli anni successi indimenticabili, da 'In ginocchio da te' (brano del 1964, scelto nel 2019 per accompagnare una delle principali scene del film sudcoreano 'Parasite', vincitore di quattro premi Oscar), a 'Non son degno di te', 'Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte', 'Andavo a cento all'ora', 'Scende la pioggia', 'Uno su mille', 'Banane e lamponi' e 'Grazie perché'. Per arrivare ai successi più recenti, come 'L'allegria', nata grazie alla collaborazione dell'amico e collega Jovanotti: una canzone che ha sancito il suo ritorno sulle scene dopo quel grave incidente domestico che gli procurò brutte ustioni. 'Apri tutte le porte', brano presentato da Morandi al Festival di Sanremo 2022, 'La Ola' ed 'Evviva!. "Buon compleanno Gianni!!!!", è il post di risposta di Jovanotti che sul suo profilo Instagram condivide una sua foto con Gianni Morandi sul palco di Sanremo e sc rive: "Buon Compleanno Gianni Buon Compleanno Gianni Buon Compleanno Gianni Buon Compleanno Gianni! buon compleanno maestro!". "Auguroni super Gianni !!!!!!!!!!!!!!!!", scrive Carlo Conti. A fare gli auguri per i suoi 80 anni anche Roberta Capua e Caterina Balivo. —[email protected] (Web Info)

