VENERDÌ 31 MAGGIO, anche l’anteprima assoluta del docu-film “Aspettami stanotte” e la prima esecuzione con ANDREA SANNINO del brano “CHIAMMAME AMMORE”

Napoli. Si intitola “Tutto in una notte” lo speciale “cine-concerto” di Gianni Fiorellino, in programma venerdì 31 maggio allo Stadio Maradona di Napoli. Sold out in ogni ordine di posti, con 14.000 tagliandi staccati in prevendita, lo spettacolo inaugura il “Napoli Città della Musica – Live Festival 2024” promosso dal Comune di Napoli ed organizzato dal Teatro Troisi con il coordinamento artistico della Leone Produzioni .

“Tutto in una notte tra musica e cinema – sottolinea il musicista e cantante napoletano – per proporre le mie canzoni e, allo stesso tempo, mostrare per la prima volta al pubblico, proiettati sul grande schermo, tanti momenti decisivi della mia vita”.

Il concerto allo Stadio Maradona è, infatti, l’occasione scelta da Fiorellino per proiettare (in apertura di serata, alle ore 20.30) in anteprima assoluta il film documentario “Aspettami stanotte” con la regia di Luciano Filangieri su un soggetto di Melania D’Agostino e la sceneggiatura di Luca Delgado, opera che ha ricevuto dal Sindaco Gaetano Manfredi il patrocinio del Comune di Napoli.

Girato tra il 2022 e il 2023, sintetizza il percorso umano e professionale del musicista ponendo in evidenza, in circa 90 minuti, tanti accadimenti che ne circoscrivono i momenti più significativi. Dal grande schermo al palcoscenico, “tutto in una notte”, l’inusuale cine-concerto al Maradona continua, alle ore 22 con il “live hi-tech” di Gianni Fiorellino in cui il musicista presenterà una selezione di circa 30 brani, dalle sue hit alle canzoni più recenti compresi alcuni inediti. In scaletta anche il suo ultimo brano, “Che sì” e tante sue hit come “Sto’ ‘e casa ncopp ‘o Vommero”, “Stu compagno mio”, “Eterno Ammore”, “So’ schiavo ‘e te” e così via passando per il brano scelto da Pippo Baudo per Sanremo fino all’omaggio a suo padre (il rocker Fioravante Fiorellino) con “C’era una volta Peter Pan” e al delicato e commosso ricordo della madre, anche lei scomparsa di recente, nella canzone “A mamma è semp’a mamma”. In scaletta c’è anche “Chiammame ammore” il nuovo brano di Gianni Fiorellino inciso insieme ad Andrea Sannino, che viene eseguito al Maradona in “prima esecuzione assoluta” e che è in uscita sabato 1 giugno e disponibile su tutte le piattaforme digitali distribuito da Altafonte. Un duetto inedito ed una nuova produzione che avvia, per la prima volta, una collaborazione tra i due cantautori napoletani.

Con Gianni Fiorellino in scena la band formata da Mariano Barba alla batteria, Pasquale De Angelis al basso, Franco Desyre alle tastiere, Maurizio Ponzo alla chitarra, e gli interventi del giovane rapper Hmuff e dei danzatori coordinati e diretti da Teresa Sannino e Donato Eremita.

Info: 0813183464 FB/giannifiorellinoofficial

