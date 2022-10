Gianluca Tredici firma con l’AA&S Centro Ester Napoli: subito in campo contro il Vesuvio

Condividi

AA&S Centro Ester arriva Gianluca Tredici. Il trentunenne ala/pivot torna a giocare nella squadra del suo quartiere di origine dopo aver girato altri campi italiani, gli ultimi dei quali in Lombardia.

“Un vero lusso per questa categoria -spiega Agostino Romano- per motivi di lavoro è stato trasferito da Milano a Napoli e quale migliore occasione per tornare a giocare dove aveva cominciato”.

Dopo gli inizi nel minibasket del Centro Ester ha spiccato il volo verso una carriera ricca di soddisfazioni. Vanta numerose partecipazioni ai campionati nazionali di serie B e C Gold Lombardia. Nell’ultima stagione ha giocato a Busto Arsizio vincendo il campionato e portando la squadra in serie B.

Figlio d’arte, suo papà Giosuè Tredici, è stato un apprezzato allenatore. Gianluca ha fatto sapere di credere molto nel progetto allestito dal presidente Pasquale Corvino e non vede l’ora di scendere in campo. La prima occasione è l’incontro di domani pomeriggio contro il Basket Vesuvio. Una gara facile sulla carta ma ovviamente mai distrarsi in quanto la sorpresa è sempre dietro l’angolo.

AA&S Centro Ester – Vesuvio è in calendario domenica 23 ottobre alle ore 19 alla Palestra del Centro Ester in via Vela 91 a Barra, ingresso libero.