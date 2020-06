Gianluca Centenaro fuori con il nuovo singolo “Mondo”

Dopo gli ottimi risultati ottenuti con i precedenti singoli “Cervo ad Agosto” e “Principessa” (che ha raggiunto i primi posti della classifica nazionale indipendenti nell’autunno 2019), ecco “Mondo” (musica Centenaro, testo Joshua Bianchi), la nuova canzone del cantautore Gianluca Centenaro, disponibile in tutti i digital store, un brano che parla di quello che vediamo fuori dalla finestra, tutto cambia intorno a noi ed è difficile tenere il tempo e capire, soprattutto in questo periodo.

E’ un brano che porta con sé la speranza di una rinascita e una nuova primavera. Nel videoclip si respira l’aria di libertà e di riflessione esplorando la natura in sella ad una moto, il mezzo di trasporto più affascinante che permette di sentire il vento in faccia e i suoi profumi. Avendo così un contatto diretto con il mondo. Video “Mondo”: Clicca qui

La produzione musicale è stata affidata a Filadelfo Castro. La regia del videoclip è di Federico Lombardi (Produzione esecutiva 3EMME).

Biografia

Gianluca nasce a Gallarate il 7 Ottobre 1989. Comincia a suonare nei locali all’età di 16 anni e a scrivere canzoni. Si esibisce fin da subito chitarra, voce e loopstation in locali, feste ed eventi fino ad arrivare recentemente a collaborare con i Villaggi Bravo Club di Alpitour. Insegna chitarra nelle scuole elementari e medie. Attualmente sta lavorando all’uscita del suo primo disco con la produzione artistica affidata al produttore, arrangiatore e chitarrista Filadelfo Castro e la produzione esecutiva di 3EMME. Mondo è il primo singolo pubblicato del 2020 dopo L’uscita di Principessa, brano che ha raggiunto i primi posti della classifica nazionale indipendenti nell’autunno 2019.

SOCIAL

Sito Ufficiale: http://www.gianlucacentenaro.com/

Youtube: https://www.youtube.com/user/gianlucacentenaro

Instagram: https://www.instagram.com/gianlucacentenaro/

