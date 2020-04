Gianfranco Di Sarno M5s. Tamponi sul territorio Vesuviano per individuare gli asintomatici positivi.

Napoli, 4 apr. – Questa mattina il deputato di Somma Vesuviana Gianfranco Di Sarno, in previsione della fase 2, durante la quale sarebbe importante individuare gli asintomatici positivi, ha chiesto al direttore del distretto Asl Napoli 3 sud, di applicare il modello “Casello Tampone” avviato giá dall’Asl Napoli 2 Nord per individuare gli asintomatici positivi sul territorio Vesuviano. Modello già effettuato in Toscana ed Emilia Romagna.

“Un sistema che garantisce 50 tamponi al giorno per un totale di 150 tamponi effettuati in tre giorni, dove il paziente arriva in macchina in un piazzale indicato dai sanitari, si ferma presso una postazione dove sono presenti due infermieri ed un medico e, senza scendere dall’auto, viene sottoposto al tampone attraverso il finestrino.

Il protocollo del “Casello Tampone”, si conferma come una procedura estremamente veloce, molto sicura e consente di ridurre l’impiego dei Dispositivi di protezione individuale.” Ha affermato il deputato Gianfranco Di Sarno.

” Sarebbe anche necessario far entrare in servizio ulteriori ambulanze sul territorio, dedicate esclusivamente all’effettuazione dei tamponi a domicilio”. Conclude l’onorevole Di Sarno.