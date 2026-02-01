Gianduiotti da Vannacci all’agente aggredito negli scontri al corteo per Askatasuna

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Una scatola di gianduiotti da parte di Roberto Vannacci all’agente aggredito ieri negli scontri di Torino durante il corteo per Askatasuna. A consegnare il regalo ad Alessandro Calista, 29 anni, l’agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, attualmente ricoverato all’Ospedale Molinette di Torino insieme a un collega, è stato Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega Nord, che ora aderisce ai circoli che sostengono il generale.

“Ho vissuto sulla mia pelle le intemperanze degli antagonisti e le scene che ho visto ieri mi hanno fatto ribollire il sangue”, ha detto Borghezio, che si è definito “vannacciano convinto”, parlando con i giornalisti all’ingresso dell’ospedale.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.