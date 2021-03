GG TeamWear Sant’Espedito Napoli, seconda vittoria in A1

Condividi

In serie A1 di Tennistavolo nuova importante vittoria del GG TeamWear Sant’Espedito Napoli, sul difficile campo di una diretta concorrente per la salvezza.

I giocatori guidati dal tecnico Davide Guidone si sono imposti sabato sera per 4 a 1 in trasferta a Torino, contro il Cus Torino.

Apre i giochi il greco Riniotis che si impone 3 1 su Cordua. A seguire la partita più combattuta in cui il giovane Marco Cappuccio esce sconfitto contro Manna per 2 a 3. Dopo questo inizio equilibrato cambia qualcosa, soprattutto nella mentalità, con i napoletani che ingranano una marcia superiore. Prima Skirmantas vince 3 1 contro Calisto, poi Riniotis vince 3 1 contro Manna e infine di nuovo Skirmantas porta a casa l’ultima vittoria, 3 1 contro un tenace Cordua, in ogni caso con Francesco Palmieri pronto a subentrare.

Una vittoria figlia di passione, allenamento e sacrificio. Complimenti alla squadra, ai coach Guidone e Pirone e a tutto lo staff dietro le quinte. Ora la squadra si è tirata fuori dalle zone basse della classifica e può guardare con ottimismo alla fine del campionato, sempre più convinta di una meritata salvezza.

