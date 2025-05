Gerry Scotti lascia ‘Tu sì que vales’

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Mediaset ha annunciato oggi il rinnovo e l’allungamento del contratto con Gerry Scotti. La notizia è stata accompagnata da una dichiarazione dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi: “Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset”. Secondo quanto comunicato dal gruppo, il conduttore sarà coinvolto anche nello sviluppo e nella realizzazione di nuovi progetti editoriali per Canale 5. La collaborazione si concentrerà in particolare sui prossimi impegni a partire dal prossimo autunno. Per dedicarsi a queste nuove attività, Mediaset e Gerry Scotti, in accordo con Fascino, hanno deciso di interrompere la partecipazione del conduttore a "Tu sì que vales". Una scelta, si legge nel comunicato, presa “pur con grande rammarico” da parte di Scotti. In questi anni, il conduttore ha fatto parte del cast del programma accanto a Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Mediaset sottolinea infine che il talento e l’esperienza di Scotti continueranno a rappresentare una risorsa per la rete ammiraglia. —[email protected] (Web Info)

