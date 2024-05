0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Gli attivisti per il clima di Ultima Generazione hanno bloccato l'aeroporto di Monaco di Baviera occupandone la pista. A scriverlo questa mattina il kDie Velt, mentre sull'account X di Ultima Generazione sono stati pubblicati diversi post e video in cui si rivendicava l'azione e si invitava il governo tedesco ad agire "subito" contro il cambiamento climatico. Ripresa nella tarda mattinata l'attività all'aeroporto. Lo scalo, a causa della presenza di sei attivisti divisi in due gruppi in aree vietate, era stato chiuso per motivi di sicurezza. Dopo circa due ore, a seguito dell'intervento delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, era stata riaperta al traffico aereo una pista. Circa un'ora più tardi è stata riaperta anche la seconda pista. Il portavoce della polizia federale tedesca ha riferito che inizialmente otto persone hanno tentato di entrare contemporaneamente in quattro punti diversi dell'aeroporto, tagliando la recinzione di sicurezza. Fonti dello scalo hanno fatto sapere che potrebbe volerci un po' di tempo prima che il traffico aereo si normalizzi. —internazionale/[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.