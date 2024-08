Germania, sospetto sabotaggio a rete idrica: chiusa caserma della base di Colonia-Wahn

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – La caserma della base aerea di Colonia-Wahn, in Germania, è stata isolata oggi mentre gli investigatori indagano su un sospetto atto di sabotaggio ai danni della rete idrica. Non è più consentito entrare o uscire dalla caserma e la polizia ha isolato un'ampia area, ha appreso la Dpa. Un portavoce dell'Aeronautica militare tedesca ha confermato separatamente le notizie precedenti, secondo cui è stato scoperto un buco in una recinzione, facendo sospettare un'intrusione nella base. Una fonte ha dichiarato alla Dpa che sono stati prelevati campioni d'acqua per le indagini. La caserma ospita diversi dipartimenti, tra cui l'ufficio dell'aeronautica militare tedesca responsabile degli spostamenti dei membri del gabinetto e degli alti funzionari del governo. Nella base lavorano 4300 soldati e 1200 dipendenti civili. La base aerea di Colonia-Wahn è un importante centro di supporto militare per l'Ucraina. I soldati ucraini addestrati in Germania tornano regolarmente da lì, attraverso la Polonia, nel loro Paese. —internazionale/[email protected] (Web Info)

