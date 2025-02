Germania, ex cancelliere Schroeder ricoverato per un “severo burnout”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder è stato ricoverato in ospedale per un "severo burnout". È quanto ha appreso la Dpa, che ha visto la lettera del suo medico, secondo cui Schroeder "soffre di una severa sindrome da burnout con sintomi tipici di profondo affaticamento e di grave mancanza di energia". L'80enne ex cancelliere socialdemocratico, a capo del governo di Berlino dal 1998 al 2005, sta riscontrando "difficoltà di concentrazione e di memoria e disordini del sonno". Per questo è stato chiesto il ricovero in ospedale di Schroeder, che negli ultimi mesi è stato più volte sotto attacco per i suoi legami con la Russia e la mancata presa di distanze dalla responsabilità di Vladimir Putin per la guerra in Ucraina. —internazionale/[email protected] (Web Info)

