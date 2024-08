Germania, crolla hotel a Krov: un morto, dispersi sotto le macerie

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tragedia a Krov, nella Renania-Palatinato, dove un albergo è parzialmente crollato martedì sera intorno alle 23.00. A cedere, secondo la polizia tedesca, un piano dell'edificio. Il bilancio parziale è di una persona morta, mentre al momento dell'incidente nell'albergo si trovavano 14 persone. In cinque sono riusciti a fuggire illesi mentre "tra i dispersi c’è anche un bambino piccolo. Al momento sta dormendo tranquillamente e siamo in contatto con i genitori", ha detto alla Bild un portavoce della polizia. Secondo le ultime informazioni, otto persone sarebbero rimaste sepolte sotto le macerie, mentre Bild spiega che ci sarebbero "contatti verbali con sei delle persone sepolte" sotto le macerie. “Otto persone sono ancora intrappolate nell’edificio, alcune ferite gravemente. I servizi di emergenza sono in contatto con alcuni di loro”, si legge in un comunicato stampa della polizia riportato dalla testata tedesca. Evacuati intanto 31 residenti nelle immediate vicinanze dell'edificio danneggiato. Per loro e i loro parenti è stato allestito un centro di assistenza. "A causa dei danni, si tratta di un'operazione estremamente impegnativa, poiché i servizi di emergenza possono entrare nell'edificio solo con grande cautela", continua la polizia. —internazionale/[email protected] (Web Info)

