Germania, auto sulla folla a Mannheim: due morti e 25 feriti

Un'auto si è lanciata oggi, lunedì 3 marzo, a grande velocità sulla folla in centro a Mannheim, lungo la via dello shopping Planken, nel sudovest della Germania, causando almeno 2 morti e 25 feriti, di 15 in modo grave. Lo riporta la Bild citando fonti della sicurezza locale, che su 'X' ha spiegato che è in corso una ''operazione su larga scala'' in città. Il conducente dell'auto è stato arrestato, ma ancora non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un attacco. Il reparto di terapia intensiva dell'ospedale universitario di Mannheim ha dichiarato l'allerta calamità. La ministra degli Interni Nancy Faeser ha annullato la visita che aveva in programma per oggi a Colonia, per le celebrazioni del carnevale, e si recherà a Mannheim. Lo ha annunciato il suo portavoce. "Salvare vite umane, prendersi cura dei feriti e avviare le prime indagini da parte delle autorità di Mannheim sono ora le massime priorità", ha dichiarato Faeser. —internazionale/[email protected] (Web Info)

