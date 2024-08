Germania, attacco con coltello a Solingen: morti e feriti alla festa cittadina

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Alcune persone sono rimaste uccise e diverse ferite in un attacco con coltello durante la festa per le celebrazioni del 650esimo anniversario della città di Solingen, nella Germania occidentale. L'attacco è avvenuto a Fronhof, un mercato nel centro della città dove era stato allestito un palco per la musica dal vivo dell'evento che è iniziato questa sera e che doveva continuare fino a domenica. Secondo il quotidiano tedesco Bild, sarebbero almeno tre i morti. Alle 21.45, si legge, "un uomo ha pugnalato a caso i passanti durante la festa cittadina". Secondo le dichiarazioni dei testimoni al quotidiano, "l'autore del reato, che sembra essere un arabo, è in fuga". Decine i soccorritori attualmente impegnati ad aiutare i feriti. Secondo le informazioni del 'Solinger Tageblatt', oltre ai tre morti, ci sarebbero "almeno tre feriti gravi". Testimoni oculari, scrive il giornale, riferiscono "che il presunto autore è fuggito in direzione della strada principale. Mancano ancora conferme ufficiali". Gli agenti sono attualmente sul posto con le armi e stanno mettendo in sicurezza l'area. L'attacco si sarebbe verificato durante l'esibizione di Dj Topic. Poco dopo le 22, Philipp Müller del team organizzativo della festa, è salito sul palco per interrompere l'evento. Le migliaia di visitatori hanno seguito la sua richiesta di lasciare la piazza con calma e di non farsi prendere dal panico. Müller ha dichiarato che i paramedici stanno lottando per salvare le vite di nove persone. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.