Geolier, fuori il nuovo singolo ‘Fotografia’

(Adnkronos) – Geolier torna con un nuovo singolo, ‘Fotografia’. Anticipato da un video in studio pubblicato sui canali social dell’artista a inizio settimana, il nuovo brano del rapper è ora su tutte le piattaforme di ascolto. Si tratta del primo singolo dal suo quarto disco. Una canzone che parla d’amore e unisce intensità, verità e una scrittura sempre più matura.

