Geolier, fuori il nuovo singolo ‘Fotografia’

Geolier torna con un nuovo singolo, ‘Fotografia’. Anticipato da un video in studio pubblicato sui canali social dell’artista a inizio settimana, il nuovo brano del rapper è ora su tutte le piattaforme di ascolto. Si tratta del primo singolo dal suo quarto disco. Una canzone che parla d’amore e unisce intensità, verità e una scrittura sempre più matura.  

Miettete in posa, ‘stu viento te tocca, te faccio na foto 

Dimme coccosa che sape ‘e futuro, ‘o passato se scorda 

Però mo ce staje tu e allora statte n’appoco 

È ‘sta vita che corre, tu c’hê capito coccosa? 

Stasera addò vaje? 

Nun me dicere “Nun me ne ‘mporta”, nun è overo 

Nun m”o chiedere a mme 

Si l’ammore è ‘o cuntrario d”a morte,  

Ce mettimmo ‘int’ê guaje pecché ce fanno sentí criature 

Nuje ce mettimmo offline pe nun rispunnere a nisciuno 

Duje ca nun hanno maje pazziato, simmo comme ll’ate 

 

E ancora l’aggi”a fà na canzone pe t’arricurdà 

Nn’ce sta nemmeno na fotografia 

Nn’ce sta cchiù niente e tu sî ancora ‘a mia ‘e notte 

E ancora nun ‘e trovo ‘e parole pe te fà parlà 

Però tengo ‘a forza d’alluccà 

Dimmello n’ata vota ‘sta bucia 

Pe’tté so’ sulo na fotografia 

 

E sî venuta sfucata, peccato 

Pecché stive bbona vestuta stasera 

I’ te toccavo mentre tu durmive 

E, quanno te scetave, ‘doppo scumparive 

Comme fa friddo, pecché nun m’astrigne? 

Pecché nun scennimmo e turnammo dimane? 

Tu, si alluccave, scetave ‘a città 

E, si ridive, ‘a facive calmà 

Tengo nu sacco ‘e cose a te dicere 

No “Comme staje?” e ‘sti ccose ridicole 

Ma te chiedesse si sî felice 

 

Però tu staje cu’mmé 

Falle tu ô posto mio 

Viene ccà, cchiù vicino 

Chillu llà è ‘o posto mio 

 

E ancora l’aggi”a fà na canzone pe t’arricurdà 

Nn’ce sta nemmeno na fotografia 

Nn’ce sta cchiù niente e tu sî ancora ‘a mia ‘e notte 

E ancora nun ‘e trovo ‘e parole pe te fà parlà 

Però tengo ‘a forza d’alluccà 

Dimmello n’ata vota ‘sta bucia 

Pe’tté so’ sulo na fotografia 

 

Che me ne faccio ‘e na fotografia 

Si, quanno ‘a straccio, lieve addò stongo i’? 

Pecché nun è maje maletiempo cu’tté, cu’tté, cu’tté 

Pero ‘o sole ce steva 

Ero i’ ca nn”o vedevo 

 

E ancora l’aggi”a fà na canzone pe t’arricurdà 

Nn’ce sta nemmeno na fotografia 

Nn’ce sta cchiù niente e tu sî ancora ‘a mia ‘e notte 

E ancora nun ‘e trovo ‘e parole pe te fà parlà 

Però tengo ‘a forza d’alluccà 

Dimmello n’ata vota ‘sta bucia 

Pe’tté so’ sulo na fotografia 

