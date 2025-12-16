Genova, tir investe pedone e lo uccide trascinandolo per un chilometro

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tragedia questa sera a Genova, dove un pedone, non si sa ancora se un uomo o una donna, ha perso la vita dopo essere stato investito da un tir e trascinato per circa un chilometro. È successo poco dopo le 19 tra via Cantore e corso Martinetti, nel quartiere di Sampierdarena. Inutili i soccorsi. Sul posto 118, Croce Oro, polizia locale e vigili del fuoco.

