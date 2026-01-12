12 Gennaio 2026

Genoa-Cagliari 3-0, scatto salvezza per De Rossi

Il Genoa batte 3-0 il Cagliari nel posticipo della ventesima giornata di Serie A, allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, oggi lunedì 12 gennaio. Per i padroni di casa a segno Colombo al 7′, Frendrup al 75′ e Ostigard al 78′. Vero e proprio scatto salvezza per la squadra di De Rossi, dopo il pareggio agguantato pochi giorni fa contro il Milan: in classifica le due squadre sono appaiate al 15° posto con 19 punti. 

sport

