Genoa-Cagliari 3-0, scatto salvezza per De Rossi

(Adnkronos) – Il Genoa batte 3-0 il Cagliari nel posticipo della ventesima giornata di Serie A, allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, oggi lunedì 12 gennaio. Per i padroni di casa a segno Colombo al 7′, Frendrup al 75′ e Ostigard al 78′. Vero e proprio scatto salvezza per la squadra di De Rossi, dopo il pareggio agguantato pochi giorni fa contro il Milan: in classifica le due squadre sono appaiate al 15° posto con 19 punti.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it