Gennaro Savio: “Con l’istituzione del Premio internazionale ‘Domenico Savio’ coroniamo il sogno di mio padre di riprendere il premio ‘Spartaco’ di cui si tenne una sola edizione negli anni ’80”

Condividi

L’appuntamento con le premiazioni è per domenica mattina alle ore 10.30 nel Comune di Ischia presso la Sala “Sandro Pertini” delle Antiche Terme comunali.

A cura del Comitato organizzatore del Premio Internazionale “Domenico Savio”

Sull’isola d’Ischia fervono i preparativi per l’organizzazione della prima edizione del Premio Internazionale “Domenico Savio” che si terrà domenica prossima a partire dalle ore 10.30 presso la sala “Sandro Pertini” delle antiche terme comunali di Ischia. Si tratta di un Premio prestigioso ed unico nel suo genere in Italia perché interamente riservato ai protagonisti del mondo del lavoro e alla loro cultura di lotta e di conquiste sociali. Riservato ai lavoratori del braccio con i calli sulle mani e a quelli della mente, dell’intelletto, e cioè a coloro che nella vita, attraverso la propria professione, si sono distinti per aver contribuito alla crescita civile e sociale del nostro Paese. “Finalmente a tre anni dalla morte – ha affermato Gennaro Savio – siamo riusciti ad organizzare un’iniziativa con cui ogni anno ricorderemo degnamente la figura e l’opera di mio padre riprendendo un Premio, quello Spartaco, che per i tantissimi impegni politici, sociali e giornalistici lui non era più riuscito a riproporre e a cui teneva tantissimo. Stamattina – ha proseguito Savio – nella biblioteca di mio padre sono stato impegnato a firmare, quale Segretario del Comitato organizzatore, le bellissime pergamene che domenica mattina consegneremo ai vincitori della prima edizione del Premio Internazionale “Domenico Savio”. E’ stato per me un grande onore firmarle e non nascondo un pizzico di emozione mista a commozione pensando a mio padre che non c’è più. Ora manca solo la firma del Presidente del Comitato organizzatore, Angelo Giancotti, e le pergamene saranno incorniciate e pronte per la cerimonia di consegna. Vi aspetto – ha concluso Gennaro – domenica mattina alle ore 10.30 nel Comune di Ischia presso la Sala “Sandro Pertini” delle Antiche Terme comunali. Sarà una cerimonia non lunga ma intensissima e ricca di sorprese”.