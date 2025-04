Gene Hackman, il particolare inquietante: non mangiava da giorni prima della morte

2 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Gene Hackman non aveva mangiato per diversi giorni prima della morte. Il particolare inquietante emerge dai risultati definitivi dell'autopsia dell'attore e di sua moglie, i cui corpi sono stati ritrovati parzialmente mummificati lo scorso 26 febbraio. Il livello di acetone nel sangue della star di Hollywood era infatti pari a 5,3 mg/dl, un valore compatibile con un digiuno prolungato (il livello normale non supera 0,3 mg/dl). Questo dato può indicare chetoacidosi indotta da digiuno o diabete, oppure il metabolismo di alcol isopropilico. A oltre due mesi dalla tragica scoperta, gli esami forensi hanno chiarito le circostanze della morte dell'attore 95enne e della moglie Betsy Arakawa, 65 anni. I due erano stati trovati senza vita nella loro abitazione, insieme al cadavere di uno dei loro cani, in circostanze che avevano suscitato mistero. Inizialmente si era ipotizzata una fuga di monossido di carbonio, ma questa teoria è stata successivamente esclusa. I primi risultati dell'autopsia, resi noti all'inizio di marzo, avevano indicato che Hackman era deceduto a causa di una malattia cardiovascolare, aggravata dall'Alzheimer, circa una settimana dopo la morte della moglie. Quest'ultima era invece morta in seguito a un'infezione da hantavirus, una malattia rara trasmessa dai roditori. I risultati definitivi, resi noti dalle autorità di Santa Fe, nel New Mexico, confermano queste prime conclusioni. Secondo quanto riportato da Fox News, l'attore è morto a causa di una "grave malattia cardiovascolare aterosclerotica e ipertensiva", con una storia di insufficienza cardiaca congestizia e "importanti alterazioni ipertensive croniche a livello renale". L'analisi dei dati del pacemaker ha inoltre rilevato la presenza di infarti miocardici pregressi. L'esame del cervello ha evidenziato segni microscopici compatibili con uno stadio avanzato del morbo di Alzheimer, malattia neurodegenerativa che è stata un fattore contributivo significativo alla sua morte. L'attore è risultato negativo all'hantavirus, la malattia che ha colpito la moglie. È stata definitivamente esclusa anche l'ipotesi dell'avvelenamento da monossido di carbonio: "i test hanno rilevato una saturazione inferiore al 5%, nella norma", ha concluso il medico legale. La moglie Betsy Arakawa è morta a causa di un’infezione da hantavirus, trasmessa da roditori che avevano infestato la casa. Le autorità di polizia, durante le indagini, hanno analizzato il computer della donna, scoperto che tra l'8 e l'11 febbraio aveva effettuato numerose ricerche su Covid-19 e sintomi simil-influenzali, prima di consultare un medico presso il centro Cloudberry di Santa Fe. Secondo il rapporto di polizia, "questi dati suggeriscono che Betsy stava attivamente cercando informazioni su condizioni mediche legate al Covid-19 nei giorni che hanno preceduto la sua morte". In un0e-mail inviata alla sua massaggiatrice l'11 febbraio, Betsy scriveva che Gene Hackman si era sottoposto a un test per il Covid dopo aver mostrato "sintomi influenzali". La donna è morta lo stesso giorno, mentre il marito è deceduto una settimana più tardi, il 18 febbraio, senza lanciare l'allarme probabilmente a causa del peggioramento del suo Alzheimer. —[email protected] (Web Info)

