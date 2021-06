Gelo tra Conte e Grillo. L’ex premier sui social alle 17.30

Condividi

“Oggi pomeriggio alle 17.30 terrò una conferenza stampa. La potrete seguire in diretta streaming sulla mia pagina Facebook”. Lo scrive sui social l’ex premier Giuseppe Conte. L’incontro con i giornalisti si terrà presso la Sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma. Nella conferenza stampa Conte dovrebbe parlare dello stato dei rapporti con Grillo. Ieri nuova telefonata tra l’ex premier e il fondatore M5s. Fonti vicine a Conte riferiscono che continuerebbero a esserci distanze con Grillo e che i nodi principali non sarebbero stati ancora sciolti. Ma il dialogo sarebbe stato riaperto: comunicazione e nomine rimarrebbero in mano al nuovo capo politico, mentre Grillo manterrebbe il ruolo di garante.

