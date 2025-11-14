Gegé Telesforo, dallo scat alla libertà del jazz
Gegé Telesforo, pioniere della old school del jazz nostrano, torna sulla scena musicale con la rimasterizzazione di un suo classico, l’album ‘Fun Slow Ride’, pubblicato adesso anche sulle piattaforme digitali.
