Gb, appello del governo: “Consegnate alla polizia coltelli ‘zombie’ e machete”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Fate la cosa giusta". Il governo britannico, attraverso la sottosegretaria per il Crimine, Diana Johnson, ha rivolto un appello a tutti coloro che possiedono coltelli 'zombie' e machete, perché li consegnino alla polizia, in vista del bando sulle armi pericolose che entrerà in vigore il 24 settembre. Il governo assicura che non ci saranno conseguenze per quanti consegneranno questo tipo di armi, che si vanno ad aggiungere alla lista di quelle già attualmente bandite: spade samurai, coltelli a farfalla e coltelli a spinta. "Troppe persone hanno accesso ad armi che possono avere conseguenze devastanti – ha commentato Johnson – Non c'è alcun bisogno legittimo di avere un'arma di questo genere nelle nostre case o nelle nostre strade". Il governo ha intenzione di dimezzare nei prossimi dieci anni i crimini commessi con armi da taglio. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.