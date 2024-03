1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Violenti combattimenti nell'ospedale al-Shifa, nella Strasci adi Gaza, da giorni assediato dall'esercito di Israele. Secondo quanto sostengono i militari dell'Idf, i miliziani di Hamas si sono barricati all'interno della struttura e hanno lanciato esplosivi nel reparto maternità e nel pronto soccorso. I militari israeliani stanno assediando al-Shifa da una settimana, durante i quali sono stati arrestati circa 500 sospetti terroristi di Hamas e della Jihad islamica palestinese. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà oggi una nuova bozza di risoluzione che chiede il ''cessate il fuoco sostenibile e permanente'' nella Striscia di Gaza dopo che la Cina e la Russia hanno posto il veto venerdì su quella proposta dagli Stati Uniti. La nuova bozza chiede ''un cessate il fuoco immediato'' in concomitanza con il Ramadan, il mese sacro all'Islam, iniziato lo scorso 10 marzo. Il documento chiede anche ''il rilascio incondizionato e immediato di tutti gli ostaggi'' ancora trattenuti nell'enclave palestinese e la ''rimozione degli ostacoli per la consegna di aiuti umanitari'' alla popolazione di Gaza. Nella notte sono stati lanciati una quindicina di razzi dal sud del Libano verso il nord di Israele. Lo hanno riferito le Forze di difesa israeliane (Idf), spiegando che i razzi sono stati lanciati contro posizioni militari lungo il confine, vicino alla comunità settentrionale di Menara. Il movimento sciita libanese di Hezbollah ha rivendicato l'attacco. Secondo l'Idf, tutti i razzi hanno colpito aree aperte, senza causare feriti. Le sirene non hanno suonato perché i missili non erano diretti verso zone abitate. Missione in Egitto, oggi, per la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock. L'obiettivo è quello di portare avanti i negoziati con i funzionari egiziani per alleviare la crisi umanitaria che sta colpendo la popolazione della Striscia di Gaza e fermare i nuovi progetti espansionistici di Israele. Al Cairo, Baerbock incontrerà il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry. Successivamente volerà in Israele per quella che sarà la sua sesta visita nel Paese dall'attacco del 7 ottobre. In serata è previsto un incontro a Ramallah, in Cisgiordania, tra Baerbock e il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas alla presenza del capo della diplomazia palestinese Malki. —internazionale/[email protected] (Web Info)

