Gaza, ok Israele a proposta di tregua per Ramadan e Pasqua ebraica: incognita Hamas

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – A pochi minuti dalla fine dei 42 giorni della prima fase del cessate il fuoco a Gaza, Israele appoggia la proposta degli Stati Uniti di estendere il cessate il fuoco con Hamas fino al Ramadan e alla Pasqua ebraica, periodo durante il quale tutti gli ostaggi potrebbero essere rilasciati. Si tratta del piano proposto dall'inviato speciale americano Steve Witkoff. Il Ramadan, iniziato venerdì sera, dura fino al 29 marzo, la Pasqua ebraica termina il 20 aprile. Secondo l'accordo, la metà degli ostaggi sarebbero rilasciati il primo giorno del cessate il fuoco prolungato, afferma l’ufficio del primo ministro in una dichiarazione rilasciata dopo un incontro di quattro ore presieduto da Benjamin Netanyahu. I restanti ostaggi "verranno rilasciati alla fine del periodo se verrà raggiunto un cessate il fuoco permanente". Hamas deve ancora accettare la proposta. “Se Hamas dovesse cambiare posizione – afferma l’ufficio di Netanyahu – Israele avvierà immediatamente i negoziati su tutti i dettagli del piano Witkoff”.

Hamas ha tuttavia confermato già ieri la "volontà di completare le fasi dell'accordo di tregua" per arrivare a un "cessate il fuoco completo e permanente, al ritiro delle forze di occupazione dalla Striscia di Gaza, alla ricostruzione e alla fine dell'assedio", respingendo la "formulazione" di Tel Aviv per un'estensione della prima fase dell'accordo e rifiutando "categoricamente qualsiasi tentativo di imporre progetti o forme di amministrazione che non siano palestinesi e la presenza di forze straniere sul territorio della Striscia di Gaza", Per questo l'organizzazione sciita ha intanto diffuso un nuovo video mostrando ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza dall'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. Il video, riportava il Times of Israel, ritrae Iar Horn, ostaggio liberato due settimane fa dal gruppo, mentre saluta il fratello Eitan, tuttora tenuto prigioniero nell'enclave palestinese. Nel filmato, precisa il giornale, si vedono i fratelli Horn, Sagui Dekel-Chen e altri due ostaggi le cui identità non possono essere accertate poiché le immagini dei loro volti sono sfumate. Nel video i cinque ostaggi si abbracciano e le immagini sono state quindi girate prima del rilascio di Iair Horn e Sagui Dekel-Chen, tornati in libertà il 15 febbraio scorso. Eitan Horn, riferisce ancora il Times of Israel, chiede al governo israeliano di Benjamin Netanyahu di passare alla seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza – come vuole Hamas – per arrivare al rilascio di tutti gli ostaggi israeliani in mano al gruppo. "Un altro brutale video di propaganda", il commento dell'ufficio del premier israeliano all'ultimo filmato diffuso da Hamas. "Israele non si lascerà scoraggiare dalla propaganda di Hamas". "Continueremo a lavorare senza sosta per riportare a casa tutti i nostri ostaggi e raggiungere tutti gli obiettivi di guerra", la promessa israeliana. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.